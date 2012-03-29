Кротов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1967

Дата смерти

29.03.2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.03.2012
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