Кротов Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1967
Дата смерти29.03.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.03.2012