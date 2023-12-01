Быкова Миладора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Миладора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1913

Сын: Быков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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