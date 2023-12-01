Быкова Миладора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1913
Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Василий Пантелеевич
Смерть
Неизвестно