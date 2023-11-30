Банникова Екатерина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банников Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духанин Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: не указан