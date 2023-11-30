Банникова Екатерина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова Екатерина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников Валерий

Мать: Золотарева Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духанин Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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