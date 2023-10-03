Шавлюк Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлюк Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1990

Отец: не указан

Мать: Шавлюк Любовь Николаевна

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