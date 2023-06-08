Рыков Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1901 ст.
Дата смерти28.05.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901 ст.
Отец: Рыков Тимофей
Мать: Рыкова Анна Никитична
Бракосочетание
20.02.1924
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1933
Дочь: Ломова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Рыкова Евгения Михайловна
Смерть
28.05.1972