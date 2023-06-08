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Рыков Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1901 ст.

Дата смерти

28.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901 ст.

Отец: Рыков Тимофей

Мать: Рыкова Анна Никитична

Бракосочетание
20.02.1924

Жена: Рыкова Евгения Михайловна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1933

Дочь: Ломова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рыкова Евгения Михайловна

Смерть
28.05.1972