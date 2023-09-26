Анистратов Николай Григорьевич
Место рождения2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Дата рождения1882
Дата смерти?.02.1946
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Анистратов Григорий Федорович
Мать: не указана
2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Якунина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Анистратова Устинья Арсентьевна
2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1946
2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область