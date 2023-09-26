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Анистратов Николай Григорьевич

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Место рождения

2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Анистратов Григорий Федорович

Мать: не указана

2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Якунина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Анистратова Устинья Арсентьевна

2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анистратова Устинья Арсентьевна

Смерть
?.02.1946
2я Дмитриевка, Долгоруковский район, Орловская область
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