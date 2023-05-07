Пелин Авдей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти23.03.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сачкова Татьяна Авдеевна
Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелина Ксения Авдеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарина Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1880