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Пелин Авдей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

23.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сачкова Татьяна Авдеевна

Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелина Ксения Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелин Дмитрий Авдеевич

Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарина Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелин Гаврила Авдеевич

Мать ребёнка: Пелина федосия ионниковна

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелина федосия ионниковна

Смерть
23.03.1880