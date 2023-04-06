Седякова Акулина
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1927
Сын: Седяков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Седяков Василий
Рождение ребёнка
23.02.1928
Сын: Седяков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Седяков Василий
Рождение ребёнка
29.12.1930
Дочь: Лаврова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Седяков Василий
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно