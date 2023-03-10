Голев Зиновий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: Голев Антон Мартемьянович
Мать: Настасья
Бракосочетание
До 1816
Жена: Анна Гавриловна
Ф. 386 Оп. 1 Д. 2 Ревизские сказки на помещичьих крестьян Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | РС Богородицкий у. 1816
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Голев Максим
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Смерть
Неизвестно