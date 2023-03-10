Голев Зиновий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Зиновий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Голев Антон Мартемьянович

Мать: Настасья

Бракосочетание
До 1816

Жена: Анна Гавриловна

Ф. 386 Оп. 1 Д. 2 Ревизские сказки на помещичьих крестьян Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | РС Богородицкий у. 1816
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Голев Максим

Мать ребёнка: Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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