Полевой Александр Игорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевой Александр Игорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Полевой Игорь Леонидович

Мать: Мать Нина

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