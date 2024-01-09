Князева Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1932

Сын: Князев Иван Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Анна Павловна

Отец ребёнка: Князев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Василий Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Павлович

Отец ребёнка: Князев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Павел

Смерть
Неизвестно
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