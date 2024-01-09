Князева Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1932
Сын: Князев Иван Павлович
Отец ребёнка: Князев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Анна Павловна
Отец ребёнка: Князев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Князев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Князев Павел
Смерть
Неизвестно