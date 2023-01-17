Талдыкина (Коростелева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Коростелева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Борки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Дочь: Талдыкина Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.

Сын: Талдыкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.

Сын: Талдыкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1916 ст.

Сын: Талдыкин Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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