Талдыкина (Коростелева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.
Дочь: Талдыкина Мария
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.
Дочь: Талдыкина Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1901 ст.
Сын: Талдыкин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1902 ст.
Дочь: Талдыкина Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1903 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
08.04.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.02.1912 ст.
Сын: Талдыкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1916 ст.
Сын: Талдыкин Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Талдыкин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно