Еркина Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еркин Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варганова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Еркин Константин Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еркин Александр Константинович
Отец ребёнка: Еркин Константин Петрович
Смерть
Неизвестно