Еркина Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркина Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еркин Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варганова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Еркин Константин Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еркин Александр Константинович

Отец ребёнка: Еркин Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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