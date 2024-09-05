Воронов Иосиф Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1635 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635 ст.
Отец: Воронов Климент Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Матрона
Рождение ребёнка
1689 ст.
Сын: Воронов Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Воронова Матрона
Рождение ребёнка
1691 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно