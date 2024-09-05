Воронов Иосиф Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Иосиф Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1635 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635 ст.

Отец: Воронов Климент Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Матрона

Рождение ребёнка
1689 ст.

Сын: Воронов Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Воронова Матрона

Рождение ребёнка
1691 ст.

Сын: Воронов Тит Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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