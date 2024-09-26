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Ульянцов Илья Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: Ульянцов Дмитрий

Мать: не указана

МК 1835 брак с Евдокией, ему 45
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянцова Дарья Никифорова

Рождение ребёнка
С 1823 по 1830 ст.

Дочь: Федотова (Ульянцева) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
31.01.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
свидетель на венчании у крестьянина деревни Николаевка Прокопия Матвеева Ульянцова 22 года и девицы деревни Троицкой Натальи Антоновой Лисичкиной 20 лет https://yandex.ru/archive/catalog/d0627a1b-9dae... Показать все
Бракосочетание
12.05.1835 ст.

Жена: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
дворовый человек Илья 45 лет, вторым браком https://yandex.ru/archive/catalog/85f1a63e-ae40-4390-8443-22c66a356909/199?center=3357+2212 сочетался законным браком с дочерью 24 лет дворового человека он... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1837 ст.

Дочь: Швецова (Ульянцева) Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e5924818-ce8f-442f-840f-2303b3c10c30/203
Рождение ребёнка
12.02.1838

Сын: Ульянцев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/251ae823-7ff5-4759-ab91-cb39f8d47020/287 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Софийского, Зобова, Воздвиженского, Ратчины, Михайловки, Булановки, Та... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1839 ст.

Дочь: Ульянцева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/4dea25f7-cb45-412f-a268-6160d6894120/7 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Ташлы, Никольского за 1839 г. 1 января 1839 — 31 декабря 1839 ОГА Оренбу... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1842 ст.

Дочь: Ульянцева Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/374d6679-a832-41ea-a90e-59df264a03dc/470 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Софийского, Зобова, Воздвиженского, Ратчины, Михайловки, Булановки, Та... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1844 ст.

Дочь: Мазова (Ульянцева) Агафия Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.05.1844 ст.

Дочь: Ульянцева Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8efaa794-9ea4-463c-93dd-48eaaa6a2f6e/115 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Никольского, Слоновки, Ташлы за 1844 г. 1 января 1844 — 31 декабря 184... Показать все
Место жительства
1848 ст.
Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1848 ст.

Сын: Ульянцев Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Георгиевки, Дмитриевки, Васильевки, Булановки, Слоновки, Новотроицкого, Исаева, Ташлы, Репьевки, Никольского за 1848 г. 1 января 1848 — 31 декабр... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Сын: Ульянцев Андрей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.

Сын: Ульянцев Иван Ильич

Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/88504445-d293-4cab-b54e-f19714efb9ce/57?center=1834+1267

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