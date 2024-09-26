Ульянцов Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Ульянцов Дмитрий
Мать: не указана
Дочь: Федотова (Ульянцева) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Швецова (Ульянцева) Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Дочь: Ульянцева Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Дочь: Ульянцева Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Дочь: Мазова (Ульянцева) Агафия Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Ульянцева Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Сын: Ульянцев Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Ульянцев Иван Ильич
Мать ребёнка: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна