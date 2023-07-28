Трифонова (Маркова) Евгения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Маркова) Евгения Тимофеевна

Место рождения

Загустино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1889

Отец: Марков Тимофей Алексеевич

Мать: Маркова Акулина

Загустино, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1915

Дочь: Ирина Илларионовна

Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
29.03.1923

Дочь: Надежда Илларионовна

Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич

Рождение ребёнка
19.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич

Котовка, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Трифонов Николай Илларионович

Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич

Смерть
Неизвестно