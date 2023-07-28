Трифонова (Маркова) Евгения Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1889
Отец: Марков Тимофей Алексеевич
Мать: Маркова Акулина
Рождение ребёнка
26.10.1915
Дочь: Ирина Илларионовна
Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
29.03.1923
Дочь: Надежда Илларионовна
Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич
Рождение ребёнка
19.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич
Котовка, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1931
Сын: Трифонов Николай Илларионович
Отец ребёнка: Трифонов Илларион Алексеевич
Смерть
Неизвестно