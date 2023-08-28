Матикайнен Пяртуль Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Пяртуль Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Матикайнен Павел Петрович

Мать: Матикайнен Сюзана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Матикайнен Адам Пяртюлевич

Мать ребёнка: Матикайнен Марта

Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Марта

Смерть
Неизвестно
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