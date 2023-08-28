Матикайнен Пяртуль Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Матикайнен Павел Петрович
Мать: Матикайнен Сюзана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Матикайнен Адам Пяртюлевич
Мать ребёнка: Матикайнен Марта
Мадикази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Марта
Смерть
Неизвестно