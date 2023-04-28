Васильев Ерофей Романович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиПосле 27.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
19.11.1942
Мера пресечения арестован Обстоятельства ареста ОО НКВД Суздальской обл.
Осуждение
27.02.1943
Осуждён Особое совещание НКВД СССР Обвинение 58-1б Приговор 8 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
28.02.1945
Реабилитирован особое совещание при НКВД СССР Дата реабилитации 28 февраля 1945 Архивное дело 866-с Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.2
Вступление в партию
Неизвестно
кандидат в члены ВКП(б)
Работа или профессия
Неизвестно
788 СП 214 СД, ком.взвода
Смерть
После 27.02.1943