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Васильев Ерофей Романович

Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

После 27.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Арест
19.11.1942
Мера пресечения арестован Обстоятельства ареста ОО НКВД Суздальской обл.
Осуждение
27.02.1943
Осуждён Особое совещание НКВД СССР Обвинение 58-1б Приговор 8 лет ИТЛ
Реабилитация осужденного
28.02.1945
Реабилитирован особое совещание при НКВД СССР Дата реабилитации 28 февраля 1945 Архивное дело 866-с Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.2
Вступление в партию
Неизвестно
кандидат в члены ВКП(б)
Работа или профессия
Неизвестно
788 СП 214 СД, ком.взвода
Смерть
После 27.02.1943
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