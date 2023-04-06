Логинов Козьма (Коземка) Нефедов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиОколо 1702
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Логинов Нефед (Нефедко) Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Логинов Оксен (Авксентий) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Логинов Никита (Микитка) Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1702