Логинов Козьма (Коземка) Нефедов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Козьма (Коземка) Нефедов

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Место рождения

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

Около 1702

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Логинов Нефед (Нефедко) Данилов

Мать: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Логинов Оксен (Авксентий) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Логинов Никита (Микитка) Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1702
Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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