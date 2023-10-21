Михайлова Прасковья Мавеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1876
Дата смерти18.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Михайлов Николай Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
с.Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1897
Сын: Михайлов ?
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
28.05.1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1903
Дочь: Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1904
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1905
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1906
Сын: Михайлов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1908
Дочь: Анастасия Иоанновна
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1912
Сын: Михайлов Никандр Иванович
Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич
Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
1917
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1955