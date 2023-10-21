Михайлова Прасковья Мавеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Прасковья Мавеевна

Михайлова Прасковья Мавеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1876

Дата смерти

18.03.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Михайлов Николай Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

с.Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Михайлов ?

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Рождение ребёнка
28.05.1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1903

Дочь: Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1904

Дочь: ?

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: ?

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1906

Сын: Михайлов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1908

Дочь: Анастасия Иоанновна

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Михайлов Никандр Иванович

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Илишевский район, Башкирии
Рождение ребёнка
1917

Дочь: ?

Отец ребёнка: Михайлов Иван Савватеевич

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Иван Савватеевич

Смерть
18.03.1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close