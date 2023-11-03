Толмачева (Тогусова) Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Тогусова) Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Тогусов Петр Саввин

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1829

Муж: Толмачев Григорий Петров

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Толмачев Василий Григорьев

Отец ребёнка: Толмачев Григорий Петров

Рождение ребёнка
06.11.1836

Сын: Толмачев Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Толмачев Григорий Петров

Смерть
Неизвестно
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