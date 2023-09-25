Козелев Фрол Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козелев Фрол Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козелев Ефим

Мать: Марья Ильинишна

Рождение ребёнка
1

Дочь: Просковья Фроловна

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Дарья Фроловна

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Козелев Григорий Фролович

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Белый Холм, Богородицкая волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1919

Дочь: Перунова Ирина Фроловна

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анастасия Фроловна

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеевна

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