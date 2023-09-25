Козелев Фрол Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козелев Ефим
Мать: Марья Ильинишна
Рождение ребёнка
1
Дочь: Просковья Фроловна
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Дарья Фроловна
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.10.1909
Сын: Козелев Григорий Фролович
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Белый Холм, Богородицкая волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1919
Дочь: Перунова Ирина Фроловна
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анастасия Фроловна
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеевна