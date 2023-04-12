Карташев Гавриил Матермьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Гавриил Матермьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташев Мартьян Васильевич

Мать: Карташева Авдотья Юрьевна

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Погодина Аксинья Гавриловна

Мать ребёнка: Карташева Анна Ивановна

Абросимово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Карташева Дарья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Елисей Гаврилович

Мать ребёнка: Карташева Дарья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карташева Дарья Никитична

Смерть
Неизвестно
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