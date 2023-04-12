Карташев Гавриил Матермьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Погодина Аксинья Гавриловна
Мать ребёнка: Карташева Анна Ивановна
Абросимово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карташева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Карташева Дарья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Елисей Гаврилович
Мать ребёнка: Карташева Дарья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно