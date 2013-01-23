Евстратова Виктория Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстратова Виктория Максимовна

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

23.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2013

Отец: Евстратов Максим Юрьевич

Мать: Пономарева Наталья Владимировна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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