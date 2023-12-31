Неплюев Константин Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюев Константин Афонасьев

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Неплюев Афонасий Яковлев

Мать: Неплюева Анна Федотова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Константинова

Мать ребёнка: Неплюева Феодасья Данилова

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неплюева Феодасья Данилова

Смерть
Неизвестно
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