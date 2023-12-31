Неплюев Константин Афонасьев
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Неплюев Афонасий Яковлев
Мать: Неплюева Анна Федотова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Константинова
Мать ребёнка: Неплюева Феодасья Данилова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно