Огнёв Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1966
Дочь: Берсенёва Елена Вениаминовна
Мать ребёнка: Огнёва Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1968
Дочь: Иванова Светлана Вениаминовна
Мать ребёнка: Огнёва Валентина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно