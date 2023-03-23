Огнёв Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнёв Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1966

Дочь: Берсенёва Елена Вениаминовна

Мать ребёнка: Огнёва Валентина Алексеевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.04.1968

Дочь: Иванова Светлана Вениаминовна

Мать ребёнка: Огнёва Валентина Алексеевна

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнёва Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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