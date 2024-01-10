Радченко Екатерина
Место рожденияд.Сеятель
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сеятель
Рождение ребёнка
02.10.1938
Дочь: Абрамова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Радченко Василий
д.Сеятель, Альшеевского района, БАССР
Развод
Неизвестно
Муж: Радченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радченко Василий
Смерть
Неизвестно
г.Рубцовск Алтайский край РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Рубцовск Алтайский край РСФСР