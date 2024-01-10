Радченко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Екатерина

Место рождения

д.Сеятель

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сеятель
Рождение ребёнка
02.10.1938

Дочь: Абрамова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Радченко Василий

д.Сеятель, Альшеевского района, БАССР
Развод
Неизвестно

Муж: Радченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Василий

Смерть
Неизвестно
г.Рубцовск Алтайский край РСФСР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Рубцовск Алтайский край РСФСР
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