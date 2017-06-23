Корниенко Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1962
Дата смерти23.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1962
Рождение ребёнка
22.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.06.2017