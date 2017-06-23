Корниенко Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1962

Дата смерти

23.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1962

Отец: Корниенко Владимир Иванович

Мать: Корниенко Людмила Александровна

Рождение ребёнка
22.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
23.06.2017
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