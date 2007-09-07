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Зернов Валентин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1934

Дата смерти

07.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934

Отец: Зернов Николай Матвеевич

Мать: Зернова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1960

Дочь: Попова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Зернова Зоя Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зернова Зоя Александровна

Смерть
07.09.2007
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