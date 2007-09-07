Зернов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1934
Дата смерти07.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1934
Отец: Зернов Николай Матвеевич
Мать: Зернова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1960
Дочь: Попова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Зернова Зоя Александровна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2007