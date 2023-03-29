Петрова Маргарита Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1976
Дочь: Калиногорская Эльвира Владимировна
Отец ребёнка: Калиногорский Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиногорская Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Калиногорский Владимир Яковлевич
Смерть
Неизвестно