Петрова Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Маргарита Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1976

Дочь: Калиногорская Эльвира Владимировна

Отец ребёнка: Калиногорский Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиногорская Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Калиногорский Владимир Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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