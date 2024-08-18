Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна

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Место рождения

Шелково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1939

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Дровников Афанасий Гаврилович

Мать: Дровникова (Степанова) Анастасия Васильевна

Шелково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Геннадий

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1963

Дочь: Давыдова (Лебедева) Марина

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1966

Сын: Лебедев Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Лебедев Геннадий

Смерть
2018

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