Лебедева (Дровникова) Валентина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Геннадий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1963
Дочь: Давыдова (Лебедева) Марина
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий
Рождение ребёнка
После 1966
Сын: Лебедев Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Лебедев Геннадий
Смерть
2018