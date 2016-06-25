Ожогина (Белова) Люция Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1938
Дата смерти25.06.2016
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Белова Анастасия Михайна
Бракосочетание
26.01.1959
Рождение ребёнка
28.11.1960
Дочь: Кормакова Елена Павловна
Отец ребёнка: Ожогин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1963
Отец ребёнка: Ожогин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1973
Дочь: Борисова Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
25.06.2016