Ожогина (Белова) Люция Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожогина (Белова) Люция Васильевна

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Место рождения

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.02.1938

Дата смерти

25.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Белова Анастасия Михайна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
26.01.1959

Муж: Ожогин Павел Васильевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1960

Дочь: Кормакова Елена Павловна

Отец ребёнка: Ожогин Павел Васильевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1963

Сын: Ожогин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ожогин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1973

Дочь: Борисова Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
25.06.2016
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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