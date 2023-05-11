Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1902
Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович
Рождение ребёнка
22.07.1908
Дочь: Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович
Рождение ребёнка
05.07.1915
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно