Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Грищук Лука Васильевич

Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович

Рождение ребёнка
22.07.1908

Дочь: Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович

Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович

Рождение ребёнка
05.07.1915

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Грищук Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно