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Асатурян Карина Араратовна
Асатурян Карина Араратовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.09.2011
Пол
Женский
Отец
Асатурян Арарат Робертович
1975 г.р.
Мать
Асатурян Диана Левоновна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2011
Отец:
Асатурян Арарат Робертович
Мать:
Асатурян Диана Левоновна
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