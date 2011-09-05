Асатурян Карина Араратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсатурян Карина Араратовна

Асатурян Карина Араратовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.2011

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2011

Отец: Асатурян Арарат Робертович

Мать: Асатурян Диана Левоновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close