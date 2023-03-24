Кондратьев Павел Мефодиев/Нефедов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратьев Мефодий/Нефед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1896
Сын: Кондратьев Георгий Павлович
Мать ребёнка: Кондратьева Параскева Гавриилова
Рождение ребёнка
07.07.1978 ст.
Сын: Кондратьев Прокофий Павлов
Мать ребёнка: Кондратьева Параскева Гавриилова
Смерть
Неизвестно