Кондратьев Павел Мефодиев/Нефедов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Павел Мефодиев/Нефедов

Кондратьев Павел Мефодиев/Нефедов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Мефодий/Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Кондратьев Георгий Павлович

Мать ребёнка: Кондратьева Параскева Гавриилова

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1978 ст.

Сын: Кондратьев Прокофий Павлов

Мать ребёнка: Кондратьева Параскева Гавриилова

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close