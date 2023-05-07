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Вдовина Ирина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1979

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1979

Отец: Вдовин Станислав Петрович

Мать: Вдовина Галина Михайловна