Мохида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Ибрагим Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хакимов Ибрагим Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закира

Отец ребёнка: Хакимов Ибрагим Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захида

Отец ребёнка: Хакимов Ибрагим Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разия

Отец ребёнка: Хакимов Ибрагим Хакимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Ибрагим Хакимович

Смерть
Неизвестно