Ланский Валерий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1944
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1944
Евдокия (тётя Дуся) и Терентий Ланские жили в Северо-Енисейске, своих детей не имели. Их приёмный сын Валерий (Валя) 1944 г.р.был не родной. Его мать умерла в Норильске и он жил в детсаде. Как-то в в... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1975
Сын: Ланский Андрей Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989