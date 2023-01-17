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Ланский Валерий Терентьевич

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Место рождения

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.05.1944

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1944

Отец: Ланский Терентий Иванович

Мать: Ланская Евдокия Георгиевна

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Евдокия (тётя Дуся) и Терентий Ланские жили в Северо-Енисейске, своих детей не имели. Их приёмный сын Валерий (Валя) 1944 г.р.был не родной. Его мать умерла в Норильске и он жил в детсаде. Как-то в в... Показать все
Рождение ребёнка
22.06.1975

Сын: Ланский Андрей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989
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