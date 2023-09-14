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Накаряков Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1984

Дочь: Жукова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Накарякова Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
04.02.1987

Сын: Накаряков Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Накарякова Любовь Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накарякова Любовь Валентиновна

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