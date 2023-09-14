Накаряков Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1984
Дочь: Жукова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Накарякова Любовь Валентиновна
Рождение ребёнка
04.02.1987
Сын: Накаряков Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Накарякова Любовь Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно