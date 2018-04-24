Агафонова Эмма Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонова Эмма Николаевна

Агафонова Эмма Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1939

Дата смерти

24.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Агафонов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Агафонов Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.05.1971

Дочь: Агафонова Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Агафонов Юрий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Юрий Дмитриевич

Смерть
24.04.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close