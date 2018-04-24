Агафонова Эмма Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1939
Дата смерти24.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Агафонов Юрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.05.1971
Дочь: Агафонова Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Агафонов Юрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.2018