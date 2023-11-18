Сенцов Николай Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Сенцов Лука Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Сенцов Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Сенцова Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Сенцова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Сенцов Евфимий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно