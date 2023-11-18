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Сенцов Николай Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Сенцов Лука Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Сенцов Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Сенцова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Сенцова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Сенцов Евфимий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенцова Анастасия Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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