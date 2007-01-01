Коломоец (Коломоец) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломоец (Коломоец) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1939

Сын: Коломоец Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Коломоец Николай Константинович

село Вознесенка, Запорожская область, Украина
Смерть
Неизвестно
СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
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