Коломоец (Коломоец) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1939
Сын: Коломоец Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Коломоец Николай Константинович
село Вознесенка, Запорожская область, Украина
Смерть
Неизвестно
СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь