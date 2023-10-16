Вострикова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Минодора Гавриловна
Отец ребёнка: Востриков Гаврил Ефремович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Востриков Гаврил Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно