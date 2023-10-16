Вострикова Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Минодора Гавриловна

Отец ребёнка: Востриков Гаврил Ефремович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Востриков Гаврил Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Гаврил Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Гаврил Ефремович

Смерть
Неизвестно
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