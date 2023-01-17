Попов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Чижикова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Попов Аполлинарий Иванович
Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Попова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна
Смерть
Неизвестно