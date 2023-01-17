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Попов Иван

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Чижикова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Попов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Попов Аполлинарий Иванович

Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Попов Николай Иванович

Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Попова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Попов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Попова Аделаида Аполлинарьевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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