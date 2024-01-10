Нигмятзянова (Ишмухаметова) Мафруза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигмятзянова (Ишмухаметова) Мафруза

Место рождения

с.Юлбат Сабинского р-на РТ

Дата рождения

1919

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Юлбат Сабинского р-на РТ
Рождение ребёнка
22.04.1947

Сын: Нигмятзянов Харис Шарибзянович

Отец ребёнка: Нигмятзянов Шарибзян

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигмятзянов Шарибзян

Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
Береска Атнинского р-на
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