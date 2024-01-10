Нигмятзянова (Ишмухаметова) Мафруза
Место рожденияс.Юлбат Сабинского р-на РТ
Дата рождения1919
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Юлбат Сабинского р-на РТ
Рождение ребёнка
22.04.1947
Сын: Нигмятзянов Харис Шарибзянович
Отец ребёнка: Нигмятзянов Шарибзян
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нигмятзянов Шарибзян
Смерть
1998
Похороны
Неизвестно
Береска Атнинского р-на