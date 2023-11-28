Чугунова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1926
Сын: Шустов Герман Иванов
Отец ребёнка: Шустов Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Чугунова Раиса Иванова
Отец ребёнка: Шустов Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустов Иван Гаврилов
Смерть
Неизвестно