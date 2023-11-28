Чугунова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1926

Сын: Шустов Герман Иванов

Отец ребёнка: Шустов Иван Гаврилов

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Чугунова Раиса Иванова

Отец ребёнка: Шустов Иван Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Иван Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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