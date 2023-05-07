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Бутылкина Дарья Ивановна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1811 ст.

Дочь: Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.

Дочь: Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.

Сын: Бутылкин Стефан Тихонович

Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.02.1826 ст.

Сын: Бутылкин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Тихон Мартинович

Смерть
Неизвестно