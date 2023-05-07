Бутылкина Дарья Ивановна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1811 ст.
Дочь: Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович
Рождение ребёнка
10.04.1813 ст.
Дочь: Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.
Сын: Бутылкин Стефан Тихонович
Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович
Рождение ребёнка
24.02.1826 ст.
Сын: Бутылкин Василий Тихонович
Отец ребёнка: Бутылкин Тихон Мартинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно