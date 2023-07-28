Агафаподова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафаподова Екатерина

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Косьмин Агафапод

Мать: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Арсеньев Елизар

Отец ребёнка: Епимов Арсений

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Арсеньева Клеопатра

Отец ребёнка: Епимов Арсений

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
11.11.1866 ст.

Муж: Епимов Арсений

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Арсеньев Мелентий

Отец ребёнка: Епимов Арсений

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Арсеньев Федор

Отец ребёнка: Епимов Арсений

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1895 ст.