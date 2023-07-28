Агафаподова Екатерина
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смерти1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Отец: Косьмин Агафапод
Мать: Яковлева Лукерья
Рождение ребёнка
1855
Сын: Арсеньев Елизар
Отец ребёнка: Епимов Арсений
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Арсеньева Клеопатра
Отец ребёнка: Епимов Арсений
Бракосочетание
11.11.1866 ст.
Муж: Епимов Арсений
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Арсеньев Мелентий
Отец ребёнка: Епимов Арсений
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Арсеньев Федор
Отец ребёнка: Епимов Арсений
Смерть
1895 ст.