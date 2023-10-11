Христолюбова (Мокерова) Анна
Место рожденияд. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Дата рождения21.09.1911
Дата смерти22.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911
Отец: Мокерова Владимир
Мать: Мокерова Варвара
д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1932
Дочь: Ушакова Валентина
Отец ребёнка: Христолюбов Петр
д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1933
Сын: Христолюбов Михаил
Отец ребёнка: Христолюбов Петр
д. Семендур, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Христолюбов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Христолюбов Петр
Смерть
22.12.1985