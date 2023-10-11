Христолюбова (Мокерова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христолюбова (Мокерова) Анна

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Место рождения

д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область

Дата рождения

21.09.1911

Дата смерти

22.12.1985

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911

Отец: Мокерова Владимир

Мать: Мокерова Варвара

д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1932

Дочь: Ушакова Валентина

Отец ребёнка: Христолюбов Петр

д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1933

Сын: Христолюбов Михаил

Отец ребёнка: Христолюбов Петр

д. Семендур, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Христолюбов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христолюбов Петр

Смерть
22.12.1985
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