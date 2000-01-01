Аппельганц Appelhans Рутгер Бернгардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аппельганц Appelhans Рутгер Бернгардович

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Место рождения

Бехтхейм

Дата рождения

1684

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Аппельганц Appelhans Иоганн Бернгард

Мать: не указана

Бехтхейм
Рождение ребёнка
1715

Сын: Аппельганц Appelhans Генрих Филипп Рутгерович

Мать ребёнка: Аппельганц Appelhans Анна Мария Катарина Кристофовна

Бехтхейм
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аппельганц Appelhans Анна Мария Катарина Кристофовна

Смерть
1741
Бехтхейм
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