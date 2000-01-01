Аппельганц Appelhans Рутгер Бернгардович
Место рожденияБехтхейм
Дата рождения1684
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Аппельганц Appelhans Иоганн Бернгард
Мать: не указана
Бехтхейм
Рождение ребёнка
1715
Сын: Аппельганц Appelhans Генрих Филипп Рутгерович
Мать ребёнка: Аппельганц Appelhans Анна Мария Катарина Кристофовна
Бехтхейм
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1741
Бехтхейм